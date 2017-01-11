На прошлой неделе от гриппа умерло еще два человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На прошлой неделе от гриппа умерло еще два человека, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Таким образом, в этом сезоне умерло уже три человека. Как сообщили в ЦКПЗ, у них были сердечно-сосудистые, дыхательные, почечные и другие хронические заболевания.

На прошлой неделе в больницу с гриппом доставлено 52 человека.

Большинство госпитализировано с гриппом, 10 человек - с пневмонией от гриппа. С начала сезон в больницах лежало уже 178 пациентов с гриппом.

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На прошлой неделе в лаборатории Латвийского центра инфектологии было лабораторно подтверждено 76 вирусов типа А и 10 вирусов типа В.

Семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали 52 больных гриппом, что почти в четыре раз больше, чем неделей ранее.

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