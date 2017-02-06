В Латвии будет демонтирована последняя советская ракетно-ядерная база

 

Фото: REUTERS/Scanpix

ООО «Демонтажа» приступило к сносу заброшенных военных сооружений на объекте Национальных вооруженных сил (НВС) в Галгаусской волости Гулбенского края.

Это бывшая советская ракетно-ядерная база «Двина Р12», которая состоит из четырех подземных шахт глубиной 32 метра и командного центра. Сооружение будет демонтировано и переработано в бетонный щебень.

Работы займут шесть месяцев, затраты на демонтаж составят 189,9 тыс. евро.

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Владелец компании «Демонтажа» Мартиньш Малниекс сообщил, что

всего на территории Латвии было 12 советских ракетно-ядерных баз, в том числе пять подземных, и остальные уже снесены.

По словам Малниекса, объект сложный. Это десятиэтажное сооружение под землей, разделенное на несколько уровней и построенное из очень прочного бетона.

В Латвии будет демонтирована последняя советская ракетно-ядерная база

Фото: В Латвии будет демонтирована последняя советская ракетно-ядерная база0


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