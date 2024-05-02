Государство приобретет облигации airBaltic

В соответствии с просьбой министра сообщения Каспара Бришкенса, Сейм согласился с тем, что министр финансов приобретет облигации airBaltic на сумму не более 100 миллионов евро или эквивалентную сумму.

Определено, что в этом случае сумма инвестиций государства в airBaltic не превысит 136 миллионов евро или эквивалентную сумму.

LETA сообщает, что из указанной суммы долг компании airBaltic перед Государственной казной в размере 36 миллионов евро будет конвертирован в новые облигации.

Министр финансов выкупит облигации в соответствии с недавно принятыми поправками к закону об управлении бюджетами и финансами.

Государство будет участвовать в осуществлении инвестиций на тех же условиях и в том же объеме, что и частные инвесторы.

Покупка облигаций компании принесет государству экономическую выгоду в долгосрочной перспективе, поскольку государство и частные инвесторы будут получать ежеквартальные процентные выплаты. Ориентировочно ожидается, что airBaltic раскроет предложения о покупке облигаций на следующей неделе.