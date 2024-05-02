Государство приобретет облигации airBaltic

В четверг, 2 мая, Сейм приняла решение дать согласие на участие государства в покупке облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.
В соответствии с просьбой министра сообщения Каспара Бришкенса, Сейм согласился с тем, что министр финансов приобретет облигации airBaltic на сумму не более 100 миллионов евро или эквивалентную сумму.
Определено, что в этом случае сумма инвестиций государства в airBaltic не превысит 136 миллионов евро или эквивалентную сумму.
LETA сообщает, что из указанной суммы долг компании airBaltic перед Государственной казной в размере 36 миллионов евро будет конвертирован в новые облигации.
Министр финансов выкупит облигации в соответствии с недавно принятыми поправками к закону об управлении бюджетами и финансами.
Государство будет участвовать в осуществлении инвестиций на тех же условиях и в том же объеме, что и частные инвесторы.
Покупка облигаций компании принесет государству экономическую выгоду в долгосрочной перспективе, поскольку государство и частные инвесторы будут получать ежеквартальные процентные выплаты. Ориентировочно ожидается, что airBaltic раскроет предложения о покупке облигаций на следующей неделе.
Бришкенс пояснил, что правительство решило участвовать в выпуске облигаций на сумму до 136 миллионов евро, потому что "существует очевидная экономическая выгода от процентных выплат, которые государство получит в том же объеме, что и частные инвесторы, а также это внесет значительный вклад в развитие латвийского рынка капитала".
Как сообщалось, в годовом отчете airBaltic за 2023 год указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 млн евро.
"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.
Кроме того, airBaltic привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.
В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.
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