Половина населения довольны работой своих самоуправлений

Примерно половина населения Латвии в целом довольна работой своего самоуправления нынешнего созыва, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В опросе предлагалось согласиться либо не согласиться с утверждением о том, что люди в целом довольны работой своего самоуправления. Положительный ответ дали 52% жителей, причем 11% с предложенным утверждением согласились полностью, а 41% частично.

Результат оказался хуже, чем год назад, когда работой своего самоуправления были удовлетворены 58% жителей.

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Меньше всего удовлетворенных работой самоуправлений было в 2009 году, когда положительный ответ дали только 37%.