Следите за детьми! В Риге женщины позвали детей с собой, обещав кучу подарков

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Мама 8-летнего мальчика из Риги обратилась в передачу Bez Tabu, чтобы предупредить других родителей.

Сын Иевы месте со своим другом отправились на прогулку в парк Гризинькалнс, где к ним подошли две женщины.

«Они спросили, не из Христианской ли школы дети? У одной из женщин был в руках ящик с подарками, который она вручила другу сына и спросила не хочет ли и мой ребенок получить подарки. Конечно же он ответил утвердительно!

Тогда эти женщины пригласили детей пойти вместе с ними, чтобы получить обещанные подарки.

Сначала мальчики отказывались, а потом их все же уговорили»,- рассказывает Иева. Помещения церкви (или секты?) расположены прямо возле парка. Когда сын рассказал женщине о случившемся, она была в недоумении как от поступка сына, так и от поведения женщин, которые увлекли детей за собой.

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В Министерстве юстиции журналистам рассказали, что данные действия неприемлемы, ведь Закон о защите прав ребенка диктует, что религиозная принадлежность ребенка идет от родителей и вовлекать его в некие религиозные мероприятия можно только с согласия родителей.

В свою очередь представитель христианско-евангелистского прихода «Возрождение» Тереза Ивашко признала, что такой случай действительно произошел на днях.

«Это был единственный подобный случай и мы уже обговорили его в нашем кругу. Мне очень жаль и мы извиняемся перед родителями детей, что он произошел в их отсутствие,» - рассказала она. Муниципальная полиция получила 1 заявление о деятельности этой общины. В свою очередь, Минюст планирует известить организацию и напомнить о правах ребенка.


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