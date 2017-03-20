Директор реорганизуемой школы выгнал журналистов

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Ieva Čīka / LETA

Потерпев поражение в борьбе за сохранение школы, директор 2-й Мадонской средней школы Валентин Ракстиньш, отработавший на этой должности 30 лет, выдворил журналистов из учебного заведения – съемочную группу передачи «Без табу».

Журналисты хотели проверить информацию о том, что в школе работают родственники директора.

«Плохо, что Мадона прозвучала в таком информационном контексте», - заявил Diena председатель краевой думы Андрей Целяпитерс.

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Он рассказал, что в Мадоне будут объединены 1-я и 2-я средние школы и переведены в другие здания. Вскоре будет объявлен конкурс на должность директора. Родители и учителя 2-й школы сопротивлялись реформе, которую уже согласовало Министерство образования и науки.

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