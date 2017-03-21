Медики готовы отказаться от 60-часовой рабочей недели

 

Фото: Reuters/ScanPix

Члены Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) на сегодняшнем заседании совета решили обратиться с призывом к Латвийской ассоциации медсестер и профсоюзам с предложением оценить возможность отказа от работы 60 часов в неделю с 1 июня, если не будет повышена зарплата и введены доплаты за работу 60 часов в неделю.

Время пикетов закончилось, пришла пора действовать, сказал председатель профсоюза Валдис Керис.

Совет профсоюза также постановил, что повторно вопрос об отказе работать 60 часов в неделю будет рассматриваться на заседании совета ЛПРЗСУ 18 апреля, сообщает ЛЕТА.

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«Это аномальная ситуация. Десятилетиями хватает денег на нужды других отраслей, но когда финансирование необходимо сфере здравоохранения, денег не хватает», - сказала член правления Латвийской ассоциации медсестер Илзе Непарте.

Она отметила, что принудительный труд в Латвии запрещен, однако

работники сферы здравоохранения вынуждены работать 60 часов в неделю, поскольку в противном случае пострадают пациенты.

Президент ассоциации медсестер Дита Райска добавила, что в отрасли есть и другие проблемы - врачи стареют, а новая смена не приходит. Медсестры работают с перегрузками, из-за чего страдают и сами медсотрудники, и пациенты.

Омбудсмен Юрис Янсонс на прошлой неделе заявил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама», что будет бороться в Конституционном суде за право медиков получать дополнительную плату за длинные часы работы.

Как ранее заявляла агентству ЛЕТА представитель Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко, чтобы поэтапно отказаться от 60-часовой рабочей недели, сократив ее на 20 часов в год, ежегодно требуются дополнительные 4 млн евро. Необходимые для этого средства Минздрав запросит в ходе подачи новых политических инициатив на 2018-2020 гг.

В настоящее время закон о врачевании предусматривает, что для медиков может устанавливаться дополнительное время работы, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц. Если врач работает 60 часов в неделю, размер оплаты труда за дополнительные часы устанавливается пропорционально приросту рабочего времени.

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