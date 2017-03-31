Кто прав? Звонок в скорую помощь разделил жителей Латвии на два лагеря

На днях латышский сегмент социальных сетей облетела аудиозапись вызова Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Запись, на которой звонящий кричит и ругается матом на диспетчера, вызвала споры в интернете - кто-то говорит, что парень должен был вести себя спокойнее, а кто-то удивляется, как диспетчер не сумел понять, чего хочет звонящий, явно находящийся в состоянии сильного стресса. В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи начала внутреннюю проверку, чтобы оценить действия диспетчера.

На записи слышно, что сначала человек позвонил в 112, где диспетчер выяснил, что произошла авария, пожарные не нужны, и поэтому соединил звонившего с диспетчером NMPD. И тогда началось... Звонивший пытался объяснить, где произошла авария, однако диспетчер переспрашивает в ответ: «На какой улице?» Звонящий поясняет, что надо ехать в Наудели. Диспетчер спокойно продолжает расспрашивать молодого человека, с какой стороны нужно ехать, сколько километров. Звонящий возбужденно поясняет, что «местная скорая» поймет, чтобы сказали им. Диспетчер спокойно продолжает опрос.

Тогда звонящий не выдерживает и начинает материться по-русски.

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Присоединяется второй человек, который настойчиво спрашивает, как быстро приедет скорая. «Я тебя, идиот, убью, бл..ь!» - ругается он. Диспетчер игнорирует его и продолжает бюрократический разговор. Он спрашивает, в сознании ли пострадавший, сколько ему лет, на что звонящий кричит: «Ты еще спроси, какие у него штаны!»

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Председатель Яунпиебалгской краевой думы Лаймис Шавейс пояснил TVNET, что случай старый, об аварии он ничего не знает. Где находится дорога на Наудели, он сразу сказать не смог. «Если место указывают «у дома, ямы или камня», - ориентироваться трудно. Я один раз оказался на месте аварии. Было очень трудно объяснить, где находились», - рассказал Шавейс.

В совете Зосенской волости и в Яунпиебалгском самоуправлении подтвердили, что дорогу на Наудели здесь все знают.

NMPD начала внутреннюю проверку по факту этого звонка. В свою очередь Госполиция подтвердила, что случай произошел в октябре прошлого года. В Службе неотложной медицинской помощи отметили, что на данный момент у оперативных служб нет технологий, которые автоматически фиксировали бы местонахождение звонящего во время звонка.

Рассказ звонившего

«Этим все не кончилось - пострадавшего в аварии Зигиса облило жидкостью для стеклоомывателя, поэтому он пах спиртом. А в скорой сказали, что он напился», - рассказывает житель Яунпиебалгской волости Эдгар, который и звонил в скорую в тот злополучный день.

В тот день Эдгар проверял автомобиль Зигиса, который является автогонщиком и готовился к ралли в Сааремаа. «Обслуживал машину, короче, собрал все, отрегулировал. Зигис как всегда выехал на дорогу проверить машину перед соревнованиями. Я вернулся в гараж, прошло 30, потом еще 10 минут - он не возвращался. Начал тревожиться», - рассказал он.

Примерно в 50 метрах от своего хозяйства парень увидел машину, попавшую в аварию, и Зигиса, которого выкинуло из нее. «Он уже какой час там лежал, так как врезался сразу после того, как выехал из гаража».

Он рассказал, что не задержался - поехал на пункт скорой. Разговор происходил по дороге. «Они там сидят, отдыхают, врезал конкретно по дверям». В дальнейшем, события развивались так же трагикомично, как и ранее.

«На Зигиса вылилась стеклоомывайка. Скорая у него что-то спросила, но он теряется, бредит и пахнет спиртом. Они сделали вывод, что он напился, даже несмотря на то, что спортсмен и готовится к соревнованиям - вообще не капли не выпил», - рассказывает Эдгар. По его словам, медики не спешили к пациенту, а оставили его одного в палате.

И этого было мало, в местной газете написали, что пострадавший в аварии был пьян, но это не правда. Парень говорит, что главное - это то, что Зигис вылечился и продолжает заниматься спортом. По его словам, эмоциональный разговор с медиками он не записывал и не распространял в соцсетях.