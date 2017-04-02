Даугавпилчанка выиграла машину в лотерее от латвийской пекарни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

В лотерее «Испеки себе джип», которую с 9 января по 19 марта проводила пекарня Latvijas maiznieks обладательницей главного приза, новой машины KIA Sportage, стала даугавпилчанка Наргиса Илишко.

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Победительница зарегистрировала для лотереи 15 чеков и самый первый чек оказался счастливым. В общем для лотереи было зарегистрировано более 100 000 чеков.

Автомобиль KIA Sportage был вручен победительнице 24 марта в рижском автосалоне.

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