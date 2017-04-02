Даугавпилчанка выиграла машину в лотерее от латвийской пекарни

В лотерее «Испеки себе джип», которую с 9 января по 19 марта проводила пекарня Latvijas maiznieks обладательницей главного приза, новой машины KIA Sportage, стала даугавпилчанка Наргиса Илишко.
- Беспроигрышная лотерея телевизоров от «Рими» оказалась ошибкой 15 марта 2017 г.
- Организатор лотерей «Latvijas Loto» за год заработал 5 млн евро 3 марта 2017 г.
Победительница зарегистрировала для лотереи 15 чеков и самый первый чек оказался счастливым. В общем для лотереи было зарегистрировано более 100 000 чеков.
Автомобиль KIA Sportage был вручен победительнице 24 марта в рижском автосалоне.