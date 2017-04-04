Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком»

Муниципальное предприятие Rīgas meži закончило строительство 310-метровой деревянного настила возле горки на улице Деглава. Дорожка соединила улицы А. Деглава и Лиелвардес.

Таким образом у жителей Плявниеки появился удобный способ как попасть к комплексу спорта и отдыха возле Рижской 84-й средней школы.

Дорожка с деревянным покрытием (похожие Rīgas meži установило и обслуживает в природных парках, на болотах, в приморских дюнах и т.д.) выбрана потому, что построить постоянную асфальтовую или брусчатую дорожку в этом месте невозможно из-за запрета на строительство в течение 4-х лет.

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Уже в первые дни наблюдался интенсивный поток жителей, пожелавших опробовать новую деревянную дорожку. Это говорит, что дорожка в ширину 2,4 метра – стала долгожданным своеобразным «мостком» для жителей двух районов – Пурвциемса и Плявниеки.

Планируется, что на территории возле рекультивированной горы на улице Деглава, где ранее находилась свалка, уже этим летом установят 15 мест для пикника. Со временем территорию дополнят красивыми деревьями и кустами.

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