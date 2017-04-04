Пурвциемс и Плявниеки соединили деревянным «мостком»

 

Фото: Скриншот с сайта Riga.lv

Муниципальное предприятие Rīgas meži закончило строительство 310-метровой деревянного настила возле горки на улице Деглава. Дорожка соединила улицы А. Деглава и Лиелвардес.

Таким образом у жителей Плявниеки появился удобный способ как попасть к комплексу спорта и отдыха возле Рижской 84-й средней школы.

Дорожка с деревянным покрытием (похожие Rīgas meži установило и обслуживает в природных парках, на болотах, в приморских дюнах и т.д.) выбрана потому, что построить постоянную асфальтовую или брусчатую дорожку в этом месте невозможно из-за запрета на строительство в течение 4-х лет.

Реклама

Уже в первые дни наблюдался интенсивный поток жителей, пожелавших опробовать новую деревянную дорожку. Это говорит, что дорожка в ширину 2,4 метра – стала долгожданным своеобразным «мостком» для жителей двух районов – Пурвциемса и Плявниеки.

Планируется, что на территории возле рекультивированной горы на улице Деглава, где ранее находилась свалка, уже этим летом установят 15 мест для пикника. Со временем территорию дополнят красивыми деревьями и кустами.

Еще по этой теме
Понеслись! Как рижане обновили «Кепку Ушакова»

Понеслись! Как рижане обновили «Кепку Ушакова»

Депутаты «Единства» предложили переименовать «Кепку Ушакова»

Депутаты «Единства» предложили переименовать «Кепку Ушакова»

Комитет Рижской думы отказался «Кепку Ушакова» сменить на «Дрейлинькалнс»

Комитет Рижской думы отказался «Кепку Ушакова» сменить на «Дрейлинькалнс»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел Showbiz

Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

Операция не помогла: врачи запретили Ким Кардашян рожать Wo&Men

Операция не помогла: врачи запретили Ким Кардашян рожать

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее Hi-Tech

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Парень из Эстонии поразил жюри шоу удивительным тембром Showbiz

Парень из Эстонии поразил жюри шоу удивительным тембром

Строительство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 