В среду на всех дорогах страны пройдет рейд по контролю скорости

В среду, 19 апреля, на всей территории страны дорожная полиция уделит повышенное внимание нарушителям скоростного режима. С шести часов утра, в большинстве стран Европейского Союза пройдет 24-часовой марафон контроля за скоростью на дорогах.

При помощи такой акции дорожная полиция хочет привлеч внимание общественности, что нарушение скоростного режима является опасным как для водителей, так и для пешеходов.

С приближением лета участники дорожного движения нередко становятся более легкомысленными, что подтверждается исследованием полиции о тяжелых ДТП.

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Стоит добавить, что в прошлом году, во время марафона на территории Латвии было преверено 2116 транспортных средств, из которых было констатировано 709 административных нарушений.

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