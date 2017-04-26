В Риге число аптек вдвое превышает норму, а еще откроют муниципальные

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Забота самоуправлений о доступности фармацевтических услуг была бы оправданной в Сее, Риебини, Варкаве или еще девяти латвийских краях, где сейчас нет ни одной аптеки, но это не относится к Риге, где уже сейчас число аптек вдвое превышает норму, говорит председатель правления Латвийской ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс, - сообщает Dienas Bizness.

Еще по этой теме

В столице почти 300 аптек. С этим согласен и директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен, подчеркивая, что число аптек на 100 тыс. жителей в Латвии превышает средний показатель по ЕС.

Однако есть сельские районы, где доступность фармацевтических услуг можно улучшить. И нормативные акты позволяют самоуправлениям, на территориях которых нет аптек, подключаться к процессу обеспечения доступности фармацевтических услуг.

«Вряд ли надо открывать на таком перенасыщенном рынке еще и аптеки самоуправления»,

- говорит Либкенс.

Реклама

Между тем партии «Согласие» и «Честь служить Риге» обещают открыть муниципальные аптеки около медицинских учреждений Рижского самоуправления.

Впрочем, многие эксперты называют это обещание предвыборным популизмом, поскольку нет ответа на целый ряд вопросов – какой будет модель финансирования и кто будет покрывать убытки аптек?

Еще по этой теме
Дерзкое ограбление аптеки в центре Риги

Дерзкое ограбление аптеки в центре Риги

Объемы реализации медикаментов через аптеки в прошлом году выросли почти на 12%

Объемы реализации медикаментов через аптеки в прошлом году выросли почти на 12%

Латвийцев призывают выбрать личного аптекаря

Латвийцев призывают выбрать личного аптекаря


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо Wo&Men

Видео-бомба: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность Wo&Men

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 