В Риге число аптек вдвое превышает норму, а еще откроют муниципальные

Забота самоуправлений о доступности фармацевтических услуг была бы оправданной в Сее, Риебини, Варкаве или еще девяти латвийских краях, где сейчас нет ни одной аптеки, но это не относится к Риге, где уже сейчас число аптек вдвое превышает норму, говорит председатель правления Латвийской ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс, - сообщает Dienas Bizness.

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В столице почти 300 аптек. С этим согласен и директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен, подчеркивая, что число аптек на 100 тыс. жителей в Латвии превышает средний показатель по ЕС.

Однако есть сельские районы, где доступность фармацевтических услуг можно улучшить. И нормативные акты позволяют самоуправлениям, на территориях которых нет аптек, подключаться к процессу обеспечения доступности фармацевтических услуг.

«Вряд ли надо открывать на таком перенасыщенном рынке еще и аптеки самоуправления»,

- говорит Либкенс.

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Между тем партии «Согласие» и «Честь служить Риге» обещают открыть муниципальные аптеки около медицинских учреждений Рижского самоуправления.

Впрочем, многие эксперты называют это обещание предвыборным популизмом, поскольку нет ответа на целый ряд вопросов – какой будет модель финансирования и кто будет покрывать убытки аптек?

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