Неудачно песочек привез: В Плявниеки КАМАЗ провалился под асфальт

 

Фото: Facebook/Евгения Панова

Сейчас в спальном районе Плявниеки сразу в нескольких местах кипят работы по замене асфальта. Но до Березовой роще, где гуляющие с детьи мамы стали свидетельницами ЧП, руки строителей еще не дошли. И КАМАЗ, который привез песок для детской площадки, провалился под старый асфальт.

Асфальт, конечно, в Березовой роще возле детской площадки, где пришвартовался известный на весь район игровой кораблик, нужно было менять давно, а теперь, наверное, процесс пойдет быстрее.

Во всяком случае так хочется думать родителям и детя, которые каждый день приходят на площадку.

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