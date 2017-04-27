Неудачно песочек привез: В Плявниеки КАМАЗ провалился под асфальт

Сейчас в спальном районе Плявниеки сразу в нескольких местах кипят работы по замене асфальта. Но до Березовой роще, где гуляющие с детьи мамы стали свидетельницами ЧП, руки строителей еще не дошли. И КАМАЗ, который привез песок для детской площадки, провалился под старый асфальт.

Асфальт, конечно, в Березовой роще возле детской площадки, где пришвартовался известный на весь район игровой кораблик, нужно было менять давно, а теперь, наверное, процесс пойдет быстрее.

Во всяком случае так хочется думать родителям и детя, которые каждый день приходят на площадку.