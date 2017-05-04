Эстонские защитники образования на русском языке обратились в Европейский суд

Защитники образования на русском языке в Эстонии обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - 4 мая в ЕСПЧ была подана жалоба, составленная при поддержке организации «Русская школа Эстонии».

Предметом жалобы стало решение правительства Эстонии об отказе в преподавании на русском языке на гимназическом уровне в Русской гимназии Хааберсти, сообщил BNS председатель правления «Русской школы Эстонии» Мстислав Русаков. В качестве заявителя выступила член совета организации Юлия Мазалова, ребёнок которой учится в этой гимназии.

Объединение обратилось в ЕСПЧ после того, как государственный суд Эстонии в ноябре отклонил кассационную жалобу, в которой заявители требовали предоставить право обучения на русском языке в двух школах Таллинна в предусмотренном законом объеме.

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Со слов Юлии Мазаловой, она как родитель не может терпеть издевательства со стороны государства над собственным ребёнком. «Уже всем понятно, что эксперимент по насильственному переводу на эстонский язык русских школ благополучно провалился, это не улучшает знание эстонского языка и практически вычёркивает преподаваемый на нём предмет из школьной программы», - сказала Мазалова.

Ведущий судебный процесс юрист-правозащитник и председатель правления «Русской школы Эстонии» Мстислав Русаков заявил, что после прохождения всех судебных инстанций внутри Эстонии открылась возможность для подачи жалобы в ЕСПЧ. «Мы изначально инициировали судебный процесс внутри Эстонии только для того, чтобы подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Наша жалоба основывается на нарушении ст. 2 первого протокола конвенции, которой предусмотрено право на образование. ЕСПЧ выносит решения на основании сформировавшихся в практике его деятельности прецедентов, и прецедентная практика суда показывает, что право на образование охватывает также и право на образование на родном языке», - сказал Русаков.

«Вопрос сохранения русских школ был поднят нами ещё в 2010 году, и настало время поставить в нём точку.

Решения ЕСПЧ, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, являются обязательными для исполнения, и мы надеемся найти понимание на европейском уровне», - сообщил Русаков.

Решению госсуда Эстонии от 7 ноября прошлого года предшествовали процессы в судах более низких инстанций. Таллиннское горсобрание поддержало желание преподавания на русском языке на гимназическом уровне в Таллинской Тынисмяэской реальной школе на гимназической ступени в объеме не менее 50 процентов на русском языке, однако в сентябре 2015 года правительство отклонило это ходатайство, и попечители обратились в Таллиннский административный суд, однако проиграли и обратились в Таллиннский окружной суд, который также не удовлетворил их жалобу.

В 2013-2015 годах аналогичные казусы в правительстве и судах были относительно пяти нарвских и десяти таллиннских гимназий. В этих случаях также местные самоуправления поддержали желание гимназий, однако правительство и суды эти просьбы отклонили.

В 2010 году парламент Эстонии принял закон об основной школе и гимназии, согласно которому с 2011/2012 учебного года должен был состояться окончательный переход на преподавание по крайней мере 60 процентов учебных предметов на эстонском языке. В то же время закон позволяет по просьбе местных самоуправлений и по решению правительства делать исключения из закона.

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