Павильон Латвии на выставке «Astana Expo 2017» посетили уже 2000 человек

Павильон Латвии на международной выставке «Astana Expo 2017» в Казахстане посетили уже 2000 человек, сообщил сегодня на организованном Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) мероприятии открытия выставки директор латвийского павильона Ансис Эгле.

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Число посетителей выставки с каждым днем растет, и ожидается. что в августе их поток будет еще больше, поскольку это будет время отпусков. Большой интерес к латвийскому павильону выказывают СМИ Казахстана, отметил он.

Как сказал агентству ЛЕТА председатель правления ЛТПП Янис Эндзиньш, посещаемость латвийского стенда на выставке сравнительно высокая, и за все время выставки общее число его посетителей может достичь прогнозировавшихся 110 тыс.

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Официальное открытие павильона Латвии на выставке в Астане состоялось 10 июня. Расходы на строительство павильона составили 779 тыс. евро. Плата за участие в выставке составляет 3000 евро для одного участника.

На церемонии открытия ЛТПП поблагодарила всех, кто участвовал в создании латвийского павильона. Над участием ЛТПП в выставке «Astana Expo 2017» работала команда в составе 60 с лишним человек.

Как сообщалось, концептуальное название латвийского павильона на выставке «Astana Expo 2017» - «Место встречи - Латвия: энергия в нашей природе». Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком.

Выставка «Astana Expo 2017» проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - «Энергия будущего».

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