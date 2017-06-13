Начат сбор подписей за запрет продавать крепкий алкоголь в супермаркетах

 

Фото: TASS/Scanpix

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за запрет продавать в супермаркетах крепкий алкоголь.

Автором инициативы является Мартиньш Бамбалс, который считает, что благодаря такому запрету можно уменьшить распространение алкоголизма в стране. Для этого он советует перенять опыт Швеции, где в супермаркетах запрещено продавать алкогольные напитки крепостью выше 3,5%, а более крепкие напитки продаются в специализированных магазинах под контролем государства.

Бамбалс призывает принять закон о том, что алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 4,2%, за исключением вин и игристых вин (если содержание алкоголя в них не превышает 11%), можно продавать только в специализированных магазинах или отделах магазинов с отдельной кассой.

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