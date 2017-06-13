Чакша отреагировала на угрозы семейных врачей

Министр здравоохранения Анда Чакша абсолютно согласна с требованиями семейных врачей о финансировании, но они должны понимать, что использование системы электронного здравоохранения (СЭЗ) сегодня является нормальным требованием. Об этом министр заявила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Министр отметила, что договоры об использовании СЭЗ заключили всего 17% семейных врачей, поэтому не понятно, как можно критиковать систему, если врачи в ней не участвуют. «Семейные врачи игнорируют правила Кабинета министров, которые ясно гласят, что договоры должны быть заключены», - подчеркнула Чакша, добавив, что каждый месяц практики семейных врачей получают более 200 евро непосредственно на компьютерные технологии, в том числе для решения вопросов, связанных с СЭЗ.

По мнению главы Минздрава, с семейными врачами еще возможны конструктивные переговоры.

«Я надеюсь, что пациентам не придется тревожиться»,

- сказала министр, комментируя намерение медиков провести забастовку.

Реклама

Премьер-министр Марис Кучинскис также согласен с требованиями врачей, которые касаются финансирования, но не СЗЭ. От сроков введения СЭЗ глава правительства отступать не намерен.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения отклонило призыв Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

Еще по этой теме