Эксперты: ставку по облигациям airBaltic в нынешней ситуации можно считать выгодной

Дальнейший шаг - продолжать работу над ростом предприятия и привлечением капитала, заключил Гашпуйтис.

По мнению экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, определенно позитивно то, что airBaltic удалось успешно эмитировать облигации и рефинансировать предыдущий заем. Учитывая геополитическую ситуацию, высокие процентные ставки и неудачную эмиссию облигаций осенью, а также приближение срока погашения предыдущего займа, наверняка был риск, что airBaltic не сможет привлечь интерес инвесторов.

"Если бы не удалась эта эмиссия, то предприятие оказалось бы в очень сложной ситуации, так как финансовой возможности вернуть предыдущие облигации у него не было. Это, скорее всего, и является одной из причин, по которой правительство решило участвовать в эмиссии облигаций", - пояснил Аболиньш.

При этом экономист признал: плохая новость состоит в том, что расходы на финансирование очень высоки и это создаст значительную финансовую нагрузку на airBaltic. Большой интерес инвесторов, по мнению Аболиньша, позволяет предположить, что можно было взять в долг по чуть более низкой процентной ставке, однако интерес инвесторов к приобретению облигаций до их эмиссии очень трудно оценить.