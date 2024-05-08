Эксперты: ставку по облигациям airBaltic в нынешней ситуации можно считать выгодной

Процентная ставка по облигациям, выпущенным авиакомпанией airBaltic, сравнительно высока, однако сделку в нынешней ситуации можно считать выгодной, а привлечение финансирования было критически необходимо компании, сообщили агентству LETA опрошенные финансовые эксперты.
Инвестиционный банкир и партнер Prudentia Гирт Рунгайнис заявил агентству LETA, что ставка облигаций airBaltic сравнительно высока, однако с учетом ситуации авиакомпании и геополитической ситуации ее следует считать выгодной. Рунгайнис ожидал, что процентная ставка может быть еще выше.
"Проведенная эмиссия облигаций показывает, что инвесторы готовы инвестировать и не считают, что компании грозит риск неплатежеспособности. В то же время эта ставка указывает на то, что риски высоки - и самой компании, и геополитические риски региона, и туристической отрасли в регионе", - сказал Рунгайнис.
По его мнению, ставка по облигациям могла быть еще выше, но участие государства в их приобретении помогло ее снизить. По мнению Рунгайниса, airBaltic не эмитировала пятилетние облигации, а купила время, чтобы можно было дождаться снижения процентных ставок на рынке.
"Результаты компании хорошие, идет восстановление после кризиса, вызванного Covid-19. Скорее всего, в течение двух лет airBaltic удастся профинансировать эти облигации по более низкой ставке ", - сказал Рунгайнис.
Он напомнил, что год назад речь шла о том, что airBaltic не сможет перефинансировать существующие облигации, но компании это удалось. Участие государства тоже минимально, подчеркнул Рунгайнис.
На вопрос, не было ли возможности эмитировать облигации с более низкой процентной ставкой, Рунгайнис пояснил, что это все-таки облигации высокого риска, поскольку авиация - "тяжелая" индустрия и за вычетом некоторых лидеров рынка у остальных авиакомпаний ситуация тяжелая.
Рунгайнис добавил, что выраженный интерес к ценным бумагам airBaltic на сумму более 800 млн евро свидетельствует лишь о том, что это количество инвесторов хотело приобрести облигации именно по такой ставке. Если бы ставка была ниже, возможно, интерес инвесторов был бы меньше.
В свою очередь, экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис сообщил агентству LETA, что привлечение финансирования для airBaltic было критически необходимо, без широких возможностей для маневров. Если бы была уверенность в большом спросе, возможно, можно было бы надеяться на чуть более низкую ставку, но все же не намного, считает Гашпуйтис.
"И из-за отрасли, и из-за компании, в том числе из-за повышенных геополитических рисков расходы на заем были бы высокими. Поэтому, скорее всего, было принято решение предложить ставку, которая должна была вызвать соответствующий отклик инвесторов. Первичной целью было перефинансирование обязательств и продолжение деятельности, что достигнуто", - подчеркнул Гашпуйтис.
Экономист добавил, что сейчас отрасль восстанавливается, и шансы на последующее улучшение финансовых показателей компании также растут. При этом необходимо учитывать стратегическое влияние airBaltic на экономику Латвии, из-за чего продолжение работы предприятия следует расценивать как положительный исход.
Дальнейший шаг - продолжать работу над ростом предприятия и привлечением капитала, заключил Гашпуйтис.
По мнению экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, определенно позитивно то, что airBaltic удалось успешно эмитировать облигации и рефинансировать предыдущий заем. Учитывая геополитическую ситуацию, высокие процентные ставки и неудачную эмиссию облигаций осенью, а также приближение срока погашения предыдущего займа, наверняка был риск, что airBaltic не сможет привлечь интерес инвесторов.
"Если бы не удалась эта эмиссия, то предприятие оказалось бы в очень сложной ситуации, так как финансовой возможности вернуть предыдущие облигации у него не было. Это, скорее всего, и является одной из причин, по которой правительство решило участвовать в эмиссии облигаций", - пояснил Аболиньш.
При этом экономист признал: плохая новость состоит в том, что расходы на финансирование очень высоки и это создаст значительную финансовую нагрузку на airBaltic. Большой интерес инвесторов, по мнению Аболиньша, позволяет предположить, что можно было взять в долг по чуть более низкой процентной ставке, однако интерес инвесторов к приобретению облигаций до их эмиссии очень трудно оценить.
В этом случае риск, что airBaltic, возможно, немного переплатит за заем, следует рассматривать против риска, что эмиссия облигаций могла не получиться, что сделало бы очень неясными перспективы предприятия. Аболиньш подчеркнул, что сейчас решена проблема острой необходимости в финансировании, однако дорогостоящее финансирование может стать проблемой в будущем, в том числе для котировки акций компании на бирже.
Как сообщалось, латвийская национальная авиакомпания airBaltic эмитировала облигации на сумму 340 млн евро, сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс в твиттере во вторник вечером.
В заявлении для СМИ airBaltic информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,50%.
Как отметил Бришкенс, рыночный спрос на эти облигации более чем в два раза превысил запланированную сумму.
Премьер-министр Эвика Силиня написала в Х, что авиакомпания "успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций".
В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!