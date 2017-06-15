Чакша: переход на систему э-здравоохранения произойдет в запланированный срок

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр здравоохранения Анда Чакша совершенно уверена, что переход на систему э-здравоохранения произойдет в запланированный срок - 1 сентября 2017 года. Об этом она сегодня заявила журналистам.

По ее словам, введение системы э-здравоохранения особенно важно, так как администрирование новой системы финансирования здравоохранения обеспечит связь системы обязательных взносов государственного соцстрахования с системой э-здравоохранения.

Чакша надеется, что новую систему удастся создать к 1 января 2018 года.

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К сегодняшнему дню было выписано более 14,6 тыс. э-рецептов, более 3300 из них использованы в аптеках.

С 1 сентября 2017 года рецепты на полностью или частично компенсируемые медикаменты будут выписываться только в электронном виде в системе э-здравоохранения. Аптеки обязаны принимать э-рецепты уже с 1 декабря 2016 года.

Как сообщалось, вчера партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, партнеры по коалиции еще ждут расчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.


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