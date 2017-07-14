В связи с началом фестиваля «Positivus» движение будет осложнено

В пятницу (14 июля) в Салацгриве начинается музыкальный фестиваль «Positivus», поэтому автоводителям необходимо учитывать интенсивность движения на Таллинском шоссе, а посетителям фестиваля своевременно запланировать свою поездку, информирует «Latvijas Valsts ceļi».

На государственных автодорогах продолжаются ремонтные работы. Самые затрудненные промежутки на данный момент: Екабпилс-Резекне (A12), Стирниенес - Варакляны, Даугавпилс - Медуми (A13). В направлении Вентспилса (A10) строительные работы проходят на протяжении 40 км.

В округе Риги движение может быть затруднено в Улброке (P5), Сигулде (P8), Плявиняс ГЭС (P87), а также у моста через Лиелупе на Вентспилсском шоссе (A10).

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