Брутальная езда водителя Rīgas mikroautobusu satiksme. Даже полиция в шоке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На просторах интернета можно найти сотни видео, на которых водители общественного транспорта подвергая опасности не только себя, но и пассажиров «шоферят» как им вздумается напрочь позабыв что такое ППД.

Так, в программу Beztabu на канале TV3 попало видео, датированное 6 июля, где видно, как на перекрестке улиц Лубанас и Сахарова в самый час пик загорелся красный свет, шофер (автор видео) остановился, однако с правой стороны левый поворот совершает маршрутка Rīgas mikroautobusu satiksme, грубо нарушив правила.

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«Это даже грубой ездой нельзя назвать. Это сумасшествие», - прокомментировали лихачества водителя в полиции. Здесь заявили, что обратились в само муниципальное предприятие с целью идентифицировать водителя.

В свою очередь представитель RMS заявил, что нарушитель выявлен и «вызван на ковер». К нему будет применено дисциплинарное взыскание.

Кроме того, решается вопрос о прерывании с ним рабочего договора. Полиция призывает всех свидетелей подобных нарушений присылать видео дорожных бесчинств, с которыми будет уже разбираться полиция.


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