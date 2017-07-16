«Ваня, ты прости, Ванюша, что не с нами ты теперь...»: погибшему в Лиепае малышу посвятили песню

Трагическое исчезновение и смерть 5-летнего Ивана Берладина тронула всю страну. Люди продолжают собираться у дома, где жил мальчик, вчера его похоронили в Лиепае на Гарнизонном кладбище. В интернете появилась песня, посвященная погибшему ребенку.

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Песня, исполненная в сопровождении акустической гитары, появилась на youtube-канале Леонида Девятникова.

"Ваня, Ты прости, Ванюша, что не с нами Ты теперь,

Полстраны - в слезах подушка, Ты нам нужен был, поверь,

Мы недеемся, у Бога Ты получишь ключик в Рай,

И найдешь семью любимых, Ваня, мальчик наш, прощай..."....

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Как уже писал Русский TVNET, вчера в Лиепае на Гарнизонном кладбище прощались с пятилетним Иваном Берладиным. На похоронную церемонию пришли не только родственники погибшего мальчика, но и сотни лиепайчан, которым была не безразлична судьба мальчика, - как родители с детьми, так и дети школьного возраста.



Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, перепутав автобусы.















Aizvērt Свечи и цветы возле дома, где жил Иван Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo







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