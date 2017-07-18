В Спортивном квартале на ул. Барона установили предупреждающие знаки

Семьи, уже посетившие со своими детками новую и самую большую в Балтии детскую площадку на ул. Кр. Барона, обратили внимание на то, что некоторые детские конструкции использовать небезопасно. Но дело не в конструкциях, а в том, как их используют дети.

Так многие дети играют на площадках, предусмотренных не для их возраста. Например, родители пускают малышей кататься в трубах и лазить по горкам, которые предназначены для детей школьного возраста, а школьники бегают и катаются на роликах на площадках для малышей.

Имущественный департамент Рижской думы напоминает, что возле каждого элемента детской площадки установлена табличка, на которой описано, как его использовать, и для какого возраста он предназначен. Также на площадке работают молодые люди, которые следят за порядком и рассказывают посетителям про те или иные атрибуты площадки.

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Важно: на этой неделе на игровой площадке Центрального спортивного квартала вместе с игровым устройством «тросовая дорога» установлены предупреждающие знаки о передвижении в конкретном месте.

Призываем быть внимательными и заботиться о безопасности детей в публичном месте! Расскажите им, как нужно себя вести на детской площадке, чтобы самим не получить травму и не травмировать кого-то другого

Также отметим, что, по законодательству Латвии, дети до семи лет должны приходить на площадку ( да и вообще находиться в общественных местах) только в сопровождении взрослого.

Напоминаем, что работы по благоустройству спортивного квартала продолжаются. В полном объеме он будет открыт 16 сентября.

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