Первичная медпомощь восстановлена; семейные врачи принимают по 19 пациентов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Доступность первичного здравоохранения в Латвии восстановлена, и практика семейного врача принимает в среднем 19 пациентов, заявила сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

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Министра по-прежнему беспокоит призыв Латвийской ассоциации семейных врачей не подписывать договоры с системой электронного здравоохранения и не пользоваться этой системой. По мнению Чакши, это деструктивный шаг, направленный против пациентов.

27 июля Минздрав пригласил семейных врачей на переговоры по проблемным вопросам, в том числе об уменьшении бюрократии и критериях качества.

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Чакша сказала, что ко всем семейным врачам относится уже ранее подписанное с ассоциацией сельских семейных врачей соглашение.

Как сообщалось, семейные врачи переходят сегодня на новую форму протеста - «модифицированную забастовку», во время которой будут принимать не более 20 пациентов в день.

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