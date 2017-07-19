Первичная медпомощь восстановлена; семейные врачи принимают по 19 пациентов

Доступность первичного здравоохранения в Латвии восстановлена, и практика семейного врача принимает в среднем 19 пациентов, заявила сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.
- Забастовка семейных врачей может продлиться до октября вчера
- Чакша: возникает впечатление, что ассоциация семейных врачей не защищает своих членов вчера
- Семейные врачи начинают ограниченный прием пациентов вчера
- Премьер: других предложений по сумме капитации для семейных врачей не будет 17 июля 2017 г.
- Забастовка продолжается: семейные врачи не подпишут соглашение с правительством 17 июля 2017 г.
Министра по-прежнему беспокоит призыв Латвийской ассоциации семейных врачей не подписывать договоры с системой электронного здравоохранения и не пользоваться этой системой. По мнению Чакши, это деструктивный шаг, направленный против пациентов.
27 июля Минздрав пригласил семейных врачей на переговоры по проблемным вопросам, в том числе об уменьшении бюрократии и критериях качества.
Чакша сказала, что ко всем семейным врачам относится уже ранее подписанное с ассоциацией сельских семейных врачей соглашение.
Как сообщалось, семейные врачи переходят сегодня на новую форму протеста - «модифицированную забастовку», во время которой будут принимать не более 20 пациентов в день.Еще по этой теме