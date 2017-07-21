За связь с проститутками будут наказывать

 

Фото: TVNET

В Латвии разрабатывается закон, который призван уменьшить покупку и продажу сексуальных услуг.

«Мы хотим, чтобы Латвия четко и внятно заявила: проституция в большинстве случаев - это злоупотребление уязвимостью другого человека и поддерживаться не будет!», - заявила руководитель кризисного центра «Марта» Илута Лаце.

В настоящее время проституция в Латвии ограничивается только правилами Кабинета министров, но опыт показывает, что их не всегда достаточно, поэтому Министерство внутренних дел вместе с негосударственными организациями разработало законопроект, который призван уменьшить распространение проституции и защитить занимающихся ею людей, в то же время введя уголовную ответственность не только за сутенерство, но и за покупку интим-услуг.

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