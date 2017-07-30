Лучше один раз увидеть: Как проходит строительство IKEA и Akropole в Риге?

Рижане с нетерпением ждут завершение строительства магазина мебели IKEA и торгового центра Akropole. В настоящее время латвийцам приходится ездить на на шоппинг в упомянутые магазины к нашим соседям - в Литву, что способствует оттоку финансовых средств из страны. Планируется, что для латвийских покупателей IKEA откроет свои двери в 2018, а Akropole - в 2019 году. Смотрите, как движется процесс строительства!
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Планируется, что магазин IKEA в Стопиньском крае на границе с Ригой, строительство которого ведётся недалеко от ротационного круга на ул. Бикерниеку и ул. Юглас, напротив гипермаркета Rimi, для латвийских покупателей откроет свои двери уже летом 2018 года.
Русский TVNET наблюдал за тем, как происходит строительство первого магазина мебели IKEA в Латвии.
Фото: Русский TVNET
Фото: Русский TVNET
Фото: Русский TVNET
Открытие первого магазина IKEA в Латвии позволит жителям приобретать доступную по цене и функциональную мебель, за которой ранее приходилось ездить в магазины IKEA в Скандинавии, Польше и Вильнюсе,
что способствовало оттоку финансовых средств в упомянутые регионы.
Площадь магазина составит 34,5 тыс. кв.м, вместимость автостоянки - 1000 автомашин, площадь земельного участка, на котором будет находиться магазин - 10 га. Затраты на проект со стороны Ikea составят 60 млн евро. Ассортимент магазина будет состоять из 9 тыс. товаров, в нем разместится ресторан на 450 человек.
Торговый центр Akropole, который полюбился многим жителям Латвии после поездок в соседнюю Литву, откроется немного позже магазина IKEA.
Завершение строительных работ в полном объеме планируется в январе 2019 года.
Общая площадь Akropole составит около 98 000 кв.м, из которых 9000 кв.м займут офисные помещения высокого уровня. В строительство Akropole будет инвестировано 100,2 миллиона евро.
Вот, как проходит строительство нового торгового центра по адресу ул. Маскавас, 257:
Фото: Русский TVNET
Фото: Русский TVNET
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