Внимание! Существенные изменения в расписании «Ригас сатиксме»

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в летнем расписании маршрутов «Ригас Сатиксме».

Как сообщает представитель предприятия Виктор Закис, изменения в расписании внесены в маршруты 2, 3, 19, 24, 29, 30, 36, 48, 56 и 58 автобусов.

С сегодняшнего дня меняется график по выходным на автобусных маршрутах 2, 3, 19, 2., 29, 36 и 58.

С 25 сентября вступают в силу изменения по рабочим дням в расписании движения 2, 19, 24, 29, 36, 48, 56 и 58 автобусов.

По окончании летнего сезона 58 автобус будет курсировать и по выходным, но уже по основному маршруту «Пурвциемс - Вецмилгравис».

3 автобус по выходным дням теперь будет ездить по маршруту «Плявниеки - Даугавгрива», 29 - «Межциемс - Вецмилгравис».

30 автобус будет отправляться в рейсы лишь по рабочим дням.