Жители Пурвциемса обнаружили в Бикерниекском лесу лося

Жители Пурвциемса в социальной сети Facebook сообщают, что в Бикерниекском лесу, где сейчас проходит масштабная вырубка деревьев, замечен лось.

Животное было замечено в понедельник, 25 октября. FOTO: facebook.com/irina.vasilkova

Отметим, что 22 июня этого года лось забрел в рижский микрорайон Плявниеки, который находится по соседству с Пурвциемсом.

Тогда прибывшие на место события сотрудники зоопарка ввели лосю снотворное, после чего незваный гость был доставлен в ветеринарную клинику. Когда животное проснулось от наркоза, его отвезли в лес и опустили на свободу.