Внимание! В ближайшее время существенно ухудшится погода

В субботу до 14.00 в Папе, Руцавской волости и Лиепайском крае были зафиксированы сильнейшие порывы ветра от 21 до 22 метров в секунду, - свидетельствуют данные метеостанций.

В ближайшие часы в других местах Курземе, а в вечерние часы и на побережье Видземе порывы юго-западного ветра достигнут 20-25 м/с, - предупреждают синоптики.

В Земгале, остальной части Видземе и в Риге ожидается южный, юго-западный ветер скоростью от 15 до 20 метров в секунду. В воскресенье утром и днем скорость ветра уменьшится до 10-15 м/с.

На большей части территории страны будут периодические осадки, местами сильные дожди и снег, возможны град и обледенение дорог.

В ночь на воскресенье минимальная температура достигнет 0..+4 градусов, на западном побережье Курземе до +6. Днем воздух прогреется до +3.. +8 градусов.

В Риге в воскресенье после обеда и вечером осадки не ожидаются, облачность уменьшится. Дневная температура поднимется до +2.. +7 градусов.