Ночью ожидается сильный снег

Во второй половине дня в четверг, начиная с северо-запада страны, в Латвии пойдет снег. В ночь на пятницу и с утра в центральной и восточной частях страны ожидаются сильные снегопады, образуется снежный покров толщиной несколько сантиметров, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем в пятницу осадков будет меньше, однако ожидается облачная погода, солнце может выглянуть лишь местами.

Будет дуть умеренный южный ветер, на побережье его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге, начиная с вечера четверга, будет идти снег. К утру образуется покров толщиной несколько сантиметров. Днем в пятницу значительных осадков синоптики не обещают, но сохранится облачная погода. Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха составит 0..+2 градуса.