Вода Даугавы «пришла» в Екабпилс

Из-за уплотнения шуги уровень воды в Даугаве продолжает повышаться, и в Екабпилсе в воскресенье затоплена ул. Плявиню, проходящая вдоль дамбы на левом берегу реки.

Из-за высокого уровня грунтовых вод вода просачивается через дамбу. Затоплен участок ул. Плявиню у площади Вецпилсетас.

Даугава на территории города полностью покрыта уплотнившейся шугой и льдинами. Возможно затопление подвалов домов.

Как сообщил агентству ЛЕТА инженер службы гражданской обороны Екабпилсской краевой думы Андрис Штолцерис, сход шуги у Екабпилса пока не вызвал существенных изменений уровня воды в Даугаве, и до сих пор никто из жителей края за помощью в самоуправление не обращался.

Вода в Даугаве у Екабпилса поднялась до 650 см выше нулевой отметки.

Председатель Плявиньской краевой думы Айгар Луксс сказал агентству ЛETA, что сход шуги на Даугаве у Плявиняс не вызвал изменений уровня воды.

Гидрологи предупреждают, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса продолжит повышаться. В воскресенье остается в силе оранжевое предупреждение.