Самая холодная погода за год зафиксирована сегодня вечером в Лиепае

В воскресенье вечером в Лиепае зафиксирован мороз - 14 градусов, что является самой низкой температурой с февраля 2017 года. В январе 2016 и 2017 годов было намного холоднее -31 градус по Цельсию.

Столбик термометра опустился ниже 10 градусов в Курземе, а также местами в Видземе. Низкое понижение температуры объясняется отсутствием ветра и облачности. Самым теплым местом вечером в 20 часов 21 января была столица, здесь зафикисирован -1 градус

До среды 24 января температура воздуха ночью будет опускаться до -10 градусов. Ближе к концу недели ожидается потепление до +2...+5 градусов тепла.