«Swedbank» случайно перечислил жителям в два раза больше денег

Во вторник некоторым клиентам «Swedbank» из-за технической ошибки были перечислены двойные суммы, в частности, социальных пособий, сообщила агентству ЛЕТА представитель банка Кристине Якубовска.

В Госагентстве социального страхования агентству ЛЕТА сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине «Swedbank».

Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим перечислять неправильно перечисленные им деньги - это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.

Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.