Праздничный отдых по латвийскому купону: «Это было просто унизительно!»

29 ноября прошлого года на портале Kumi.lv приобрела 2 купона на путешествие, организованное «VRKtravel» под названием "СПА отдых в Таллинне". Выбрала для отдыха ко Дню Валентина, мы только что вернулись и чувствуем себя обманутыми, хотим получить компенсацию от этой фирмы", - рассказала порталу TVNET читательница.

«В купоне была указана конкретная гостиница, именно туда я хотела попасть. Однако в автобусе узнала, что отель будет совсем другой. Считаю, что то, что находится в данной гостинце нельзя назвать СПА-зоной. Может быть, для небольшой компании это и годится, но не для приезжих в составе около 50 человек, которые приехали на 2 автобусах. По словам женщины, СПА здесь - это четырехместная турецкая баня, один душ и бассейн размером 3x10 м».

Отмечается, что люди стояли в очереди, чтобы попасть в баню, в очереди в душ, вода в бассейня грязная.

«Было противно! В маленькой баньке 12 человек стояли на ногах, пытаясь получить «релакс«. По-моему - это было просто унизительно для нас», - подчеркивает покупательница купона. Кроме того, в купоне указывался ужин - шведский стол. И этой возможности люди были лишены.

"Считаю, что фирма VRKtravel нас обманула. Никогда бы не купила этот купон, если бы знала, что скрывается под услугой «СПА отдых в Таллинне» - говорит женщина.

В свою очередь представители компании заявили, что по правилам договора клиентка должна была созвониться с компанией после приобретения купона, дать полную информацию о себе и заключить договор, чего сделано не было.

"Мы были вправе аннулировать путешествие после нарушения пункта правил «Купон надо распечатать и предъявить на месте» - отметили в фирме.

"Клиентка не вышла на связь с организаторами путешествия, им пришлось добывать контакты через портал kumi.lv, чтобы сохранить регистрацию. "К сожалению, мы знали, что гостиница будет другой еще в январе, но так не были выполены обязательства между клиентом и туроператором - клиентка не была своевременно проинформирована об изменениях", - сообщает «VRKtravel»

Туроператор считает требование о выплате компенсации безосновательным - в договоре оговорено, что организатор может менять заявленную гостиницу на другой трехзвездочный аналог.