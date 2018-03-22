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Селфи Айвара Лембергса с малышом тюленя вызвало негодование

TVNET/LETA
Фото: Ekrānuzņēmums/Twitter

«Какой смысл печать плакаты с информацией о том, чтобы люди не приближались к малышам тюленей, если даже мэр Вентспилса Лембергс это не понимает?» - такой вопрос задает в Twitter Сармите Колате.

Пользовательница соцсети Facebook Лаура Везе пишет, что на пляже в Вентспилсе толпа людей подошла к малышам тюленей ближе, чем 50 метров.

«Признаюсь, что на меня подействовала психология толпы и я сама захотела такого развлечения и приблизилась к животным, но потом заметила, что малыши хотят спрятаться от многочисленных любопытных глаз».

На побережье в Вентспилсе массовый психоз - люди толпами фотографируются с тюленями, которых в эти дни больше, чем кошек во дворах.

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