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В Юрмале обещают сделать «город-мечту» из Кемери за 6 млн евро

Русский TVNET
Фото: Юрмальская дума

В Юрмале началась разработка строительного проекта по созданию многофункционального туристического центра и приведения в порядок национального парка Кемери.

Это часть плана по развитию Кемери, которая предуматривает возрождение курорта и развитие туризма в этом городе, сообщили TVNET представители муниципалитета. Планируется обновить культурно-исторические объекты, прогулочные дорожки, освещение, инфраструктуру.

FOTO: Юрмальская дума

Обновление парка входит в план инвестиций города на 2017-2019 год. Планируется, что центр откроется в 2021 году. Общая стоимость, включая разработку, оценивается в 7 млн. евро - из них 6 млн - из еврофондов. Софинансирование Юрмальской думы составляет 900 тыс. евро, дотации госбюджета - 158 тыс. евро.

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