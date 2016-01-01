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Трамвай «приплыл»: как в Ригу доставляют новый общественный транспорт?

TVNET
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Фото: Lasītāja foto

В Ригу транспортируют новые низкопольные трамваи, порталу TVNET подтвердили в Rīgas satiksmе.

TVNET получил несколько фотографий от анонимного читателя, на которых видно, как перевозят низкопольный трамвай из Лиепайского порта в Ригу.

Заключенный в 2016 году договор с чешской компанией Škoda Transportation предусматривает доставку 20 новых низкопольных трамваев.

На данный момент Rīgas satiksme получила уже два низкопольных трамвая, и сейчас везут третий. Оставшиеся 17 трамваев доставят в Ригу до мая.

Доставленные трамваи дополнят 11-й и 1-й маршруты. Транспортировать трамваи через порт – выбор предприятия.

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