LTV7: Больница Страдиня дважды отказалась принять пациента с инсультом

Больница имени П. Страдиня отправила домой пациента с инсультом в безсознательном состоянии. Лечить больного начали только с третьего подхода и то по требованию родных. Родствениики написали заявление в Госполициию и прокуратуру. Требуют возбудить против врачей уголовное дело. Программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 поговорила со свидетелями происшествия.

Николай Гонарович - ветеран Второй мировой войны, в прошлом предприниматель, бывший владелец кинотеатра «Палладиум» и сети кафе, глава компании KROKUSS & Co. Он ушел на заслуженный отдых только после того, как пять лет назад из-за ошибки врачей лишился обеих ног. Сейчас ему 94 года. И он снова в больнице в тяжелом состоянии, с обширным инсультом.

16 апреля уНиколая Гонаровича отнялась часть лица. Замедлилась речь. Социальный работник Игорь Бывалов, который ухаживал за ним, вызвал «скорую помощь». Уже на следующий день Николая Гонаровича

выписали из больницы с диагнозом: состояние после гипертонического криза. В выписке сказано: у пациента жалоб нет.

Из больницы Николая Гонаровича забирала его бывшая сотрудница Марина Батогова. По ее словам он был в сознании. Но по приезду домой Николай потерял сознание. И 18 апреля его снова отвезли на «неотложке» в больницу. Однако из приемного отделения его снова вернули домой. На этот раз без сознания. При этом в выписке опять было указано: жалоб со стороны пациента нет. Состояние после гипертонического криза.

В качестве рекомендации в выписке сказано: пациент должен продолжать лечиться амбулаторно, под присмотром семейного врача. Семейный врач Борис Новиков «Личному делу» сообщил, что в таком состоянии пациента нельзя было выписывать из больницы и по его мнению этим случаем должна заниматься Инспекция здоровья.

Поскольку Николай Гонарович так и не пришел в сознание, социальный работник Игорь Бывалов вызвал его родственника Дмитрия Чубукова.

По его словам, в третий раз пациента не хотела забирать в больницу уже и «неотложка».

По приезду в больницу, Николая Гонаровича снова хотели выписать. В приемном покое ссылались на отсутствие мест в больнице и возраст. После споров родственника с администрацией больного все же отправили в палату. Там лечащий врач поставила диагноз – обширный инсульт.

«И тут врач задает мне странный вопрос: почему вы так поздно его привезли? Я говорю: его дважды выписывали из больницы. Как его можно было выписать?

Он в очень тяжелом состоянии. Из какой больницы? Из вашей. Потом была минута молчания»,

– так описал свой диалог с врачем Дмитрий Чубуков.

Ссылаясь на защиту прав пациентов представители больницы Страдыия, а также неотложной медицинской помощи отказываются отвечать на вопрос, что же произошло с Николаем Гонаровичем?

Сейчас в больнице проводится расследование данного случая.

В свою очередь Дмитрий Чубуков уже отправил жалобу в Инспекцию здоровья. Кроме этого написал заявления в Генеральную прокуратуру и Госполицию с просьбой возбудить уголовные дела в отношении медиков по двум статьям: неквалифицированное отношение медицинского работника к исполнению своих обязанностей и неоказание помощи.