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«Без вас не успели бы»! Полицейские помогли едва не родившей в машине рижанке

Русский TVNET/Degpunktā
Фото: Скриншот

Вечер 23 мая. Рига встала в пробках. Скучающие в ожидании водители на Ульмана Гатве даже не догадывались, что в одной из стоящих рядом машин дорога каждая минута - семейная пара очень спешила, ведь у женщины начались роды.

В среду экипаж Рижской муниципальной полиции отправился на вызов - в некоей семье, проживающей на Виенибас гатве, случился грандиозный скандал. Однако до цели они не доехали - все дело в том, что по дороге к ним в отчаянии обратился некий мужчина, который рассказал, что жена рожает, а до роддома на улице Миера с такими пробками еще ехать и ехать.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, на конфликт был отправлен другой экипаж, а полицейские с семьей, используя световые и звуковые сигналы, начали пробираться через вечерние пробки. До роддома удалось доехать за 10 минут, роженица вовремя получила необходимую медпомощь.

«Спасибо! Без вас бы не успели», - признался смущенный молодой отец.

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