В Латвии начался период предвыборной агитации

Период предвыборной агитации продлится с 9 июня по 6 октября. Подача списков кандидатов в депутаты в Центральную избирательную комиссию будет проходить с 18 июля по 7 августа.

Размер предвыборных расходов для партии, стартующей во всех избирательных округах, составляет 533 347 евро. Не связанное с партиями лицо может потратить на агитацию не более 6450 евро.

Закон обязывает партии учитывать и указывать в декларации все поступления и расходы на выборы в период со 120-го дня перед выборами.

В день выборов и за 30 дней до выборов запрещена агитация в электронных СМИ. В день выборов и за день до них, 5 октября, запрещено размещение агитационных материалов в публичном пространстве, в изданиях прессы и электронных сетях связи, в том числе в интернете.

Использование административного ресурса в предвыборной агитации запрещено.