В Latvijas dzelzceļš рассказали, когда в Латвии появятся современные перроны

В настоящее время на остальных станциях еще идут строительные работы, а пассажиры используют временные остановки, чтобы выйти из поезда.

Предприятие Latvijas dzelzceļš говорит, что проект затянется еще на год, а виной всему вторжение России в Украину, которое вызвало кризис в строительстве.

"Даже сейчас самые большие риски и проблемы связаны с ресурсами строителей, а конкретно - с ресурсами рабочей силы. Надо сказать, что мы, конечно, очень активно следим за состоянием проекта. Поиски решения ведутся вместе со строительными работами. Конечно, для продления сроков контрактов мы ожидаем обосновывающих документов, и они внимательно рассматриваются. Только после этого принимаются решения о продлении сроков контракта", - рассказала о поиске строительных подрядчиков представитель компании Агнесе Лиците.

Ранее сообщалось, что в 2021 года Latvijas dzelzceļš заключил договора на модернизацию 48 перронов. Большая часть финансирования - 37 миллионов евро - была предусмотрена из денег еврофондов, работы нужно было выполнить в течение двух лет.

Однако уже сейчас ясно, что все построить не успеют. На Елгавском направлении остановки только начинают сдавать, а на Крустпилсском направлении строительные работы еще не начались. Железная дорога не винит строителей, говоря, что за два года невозможно спроектировать и построить столько объектов. Но это также означает, что деньги на оставшиеся остановки придется запрашивать в следующем периоде планирования европейских фондов.

Модернизация платформ и другой пассажирской инфраструктуры, финансируемая совместно с Европой, должна была быть завершена к концу 2023 года, однако работы затянулись.

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