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Неординарная парковка в Риге: «такое «чудо» вижу впервые»

TVNET
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Фото: Ieva Lūka / LETA

«На стоянках можно видеть разные чудеса, но такого мастера парковки вижу первый раз. Наверное, чтобы машину не поцарапали» - рассказал в соцсети очевидец Марис. Дело происходит на автостоянке у Maxima на улице Сколас.

Портал TVNET попросил комментарий в Рижской муниципальной полиции. Ее представитель Том Садовскис указал - на частных стоянках сами собственники следят за тем, соблюдаются ли правила парковки.

«Конечно, заключаются договора и с предприятиями по обслуживанию стоянок, которые контролируют все вопросы, связанные с парковкой автомобилей» - заметил он.

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