Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

Объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

В списке «Согласия» больше всего голосов получил мэр столицы Нил Ушаков - за него проголосовали 231 116 человек. На втором месте лидер ЧСР Андрис Америкс, который получил голоса 156 875 рижан.





























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Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.































































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Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз «зеленых» и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей. Партия «KPV LV» получила 1,53% голосов, «No sirds Latvijai» - 0,61%, «За независимую Латвию!» - 0,32%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 0,23%, Партия действия евроскептиков - 0,22%.

В целом в выборах в столице приняли участие 250 445 человек или 58,72% всех избирателей в столице.

Результат мог бы быть и получше

Результаты «Согласия» на муниципальных выборах могли быть и лучше, но на отсутствие поддержки избирателей партии грех жаловаться, заявил заместитель председателя правления «Согласия» Янис Урбанович.

По его словам, у «Согласия» неплохие результаты с учетом того, какая нервная и ожесточенная борьба между партиями велась перед выборами.











































Aizvērt Рижане участвуют в муниципальных выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







На вопрос, допустила ли партия какие-либо ошибки, которые помешали ей получить столь же большую поддержку, как на предыдущих выборах, политик ответил, что это еще предстоит анализировать. Как отметил Урбанович, так как «Согласие» в Рижской думе получило меньше мандатов, дальнейшая работа думского большинства станет интереснее, потому что в столичном муниципалитете будет активная оппозиция.

По словам политика, сейчас нужно время, чтобы осела «пыль» избирательной кампании, после чего члены «Согласия» оценят каждый свой фронт работ, что послужит основой стратегии партии в будущем.

Ушаков готов сотрудничать

Вопрос о возможном сотрудничестве с оппозицией в настоящее время нужно адресовать не «Согласию»/«Честь служить Риге» (ЧСР), а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с нами сотрудничать, заявил Латвийскому телевидению мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков.

По его словам, эти партии должны решить, готовы ли «прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим».

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