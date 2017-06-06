Светка-кандидат, Нил Светлаков и обнаженный депутат: Выборы - это весело?

Видеоролик кандидата в депутаты Даугавпилсской думы от партии No sirds Latvijai «Светка-кандидат» станет темой бакалаврской работы студентов Рижского университета имени Страдиньша, а кандидат в депутаты от партии Latvijas zemnieku savienība в Озолниексом крае Райвис Зигмундс навсегда запомнится избирателям как «голый кандидат с открытки из детского сада». Выходит, в предвыборной гонке все средства хороши? Русский TVNET рассказывает о самых неоднозначных предвыборных кампаниях этого года.

Интимная открытка в детском саду

Незадолго до выборов некоторые латвийские СМИ опубликовали фотографию, а именно открытку к 8 марта, на которой изображен обнаженный кандидат в депутаты от партии Latvijas zemnieku savienība в Озолниексом крае Райвис Зигмундс, прикрывающий «причинные места» вазой с тюльпанами.

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Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что данное изображение пошлое, а поступок кандидата в депутаты безнравственен,

особенно в свете того, что открытка была обнаружена в детском саду, а изображенный мужчина является директором Дома культуры Ане.

Мы намеренно не публикуем данную открытку, однако ее можно обнаружить в интернете, введя в Google запрос «Raivis Zigmunds».

Следует добавить, что, несмотря на то, что в Озолниекской краевой думе в следующие четыре года будут работать трое депутатов от Latvijas zemnieku savienība, Зигмундс депутатом не стал.

Нил Светлаков

Если некоторым кандидатам в депутаты удалось «прославиться» против своей воли, то другим приходилось самим придумывать громкие пиар-кампании, которые могли бы стать «интернет мэмами».

Широкий резонанс вызвало видео, которое Нил Ушаков опубликовал на своей странице Facebook. На нём известный российский шоумен Сергей Светлаков, назвавшись Нилом Светлаковым, рассказывает, что он латыш и 5 лет не был на выборах.

«Чем меньше таких Нилов будет приходить на выборы, тем меньше Светлаковых будет в Латвии», - говорит голос за кадром.

Стоит отметить, что видео вызвало ажиотаж у подписчиков политика - они активно ставили лайки и делали перепосты публикации. Судя по всему, подписчиков обрадовал сам факт присутствия российской знаменитости на видео мэра столицы, потому как вопрос смысловой нагрузки данного ролика до сих пор остаётся открытым.

Jo mazāk latviešu ies uz vēlēšanām, jo mazāk Svetlakovu būs Latvijā. Tā tas ir domāts, neko neesmu sajaucis? https://t.co/nAnYt4pDs4— Jānis Vingris (@JanisVingris) 30 мая 2017 г.

Светка-кандидат

Следующее видео так же как и сама Светлана Лонская, более известная как «Светка-кандидат», не нуждается в представлении.

Её предвыборная кампания, собравшая около полмиллиона просмотров на Youtube, стала одной из самых обсуждаемых тем перед муниципальными выборами.

Посмотревшие предвыборный ролик латвийцы просто сошли с ума, напевая песню, а хэштег #svetkakandidat стал одним из самых популярных в латышском сегменте Twitter.

Man Rīgā tāpat nav, par ko nobalsot, tāpēc, ja #svetkakandidat būtu Rīgā, es atdotu savu balsi par viņu. Un es tiešām nemeloju.— Miloš (@mtssvgr) 16 мая 2017 г.

Многие рижане выражали сожаление, что у них нет возможности задекларироваться в Даугавпилсе для того, чтобы «дать плюсик», к чему призывала кандидат в депутаты в своём видеоролике.

О кандидате в депутаты Даугавпилсской думы от партии No sirds Latvijai написали российские, белорусские, европейские СМИ.

О ней снимали ролики, писали статьи-размышления. Лонская стала героем демотиваторов, мэмов и сюжетов видеоблогеров.

Un tagad laiks godīgi atbildēt, par kuru no šiem kandidātiem tu balsotu, ja likums ļautu:— Visvaldis Gercāns (@VisisG) 17 мая 2017 г.

Автомобиль в Даугавпилсе. Фото: facebook

Несмотря на то, что очень многие пророчили ей успехи на выборах, отмечая, что, возможно, избиратели поддержат её хотя бы потому, что в городе, на их взгляд, не окажется достойных альтернатив, на прошедших выборах Лонская заняла в своем списке последнее место - она получила 79 плюсиков, но вычеркнули ее 235 раз. Партия No sirds Latvijai в Даугавпилсе депутатских мандатов не получила, так как партия набрала всего 3,51% голосов избирателей и не преодолела рубеж в 5%.

ЧИТАЙ НА TVNET: Зумба не помогла: «Светка-кандидат» провалилась на выборах





Профессор Рижского университета имени Страдиньша Иван Янис Михайлов объяснил, почему «Светка-кандидат» провалилась на выборах. Он считает, что

предвыборная кампания Лонской была дерзостью, которая не понравилась «не только пенсионерам».



Профессор считает, что каждый человек в данном клипе увидел разное - одни слишком эротические движения, другие - пошлость, третьи - нехватку зрелости. Несмотря на это Михайлов считает, что клип Лонской из всей предвыборной риторики выделяется своей «свежестью» и дерзостью.



Такая форма «охвата» избирателей используется в России, Франции и других странах, а для Латвии является новинкой. «Кампания была интересной и доказала то, что каждый может громко о себе заявить», - комментирует Михайлов. Он также считает, что клипы Лонской могли привести и к положительным результатам, ведь главное ее послание было: «Я одна из вас».

Также профессор рассказал, что об этой политической кампании студенты университета будут писать бакалаврскую работу.

Белорусы голосуют за белорусов

«Исторические традиции выборов в Латвии, голосовать по национальным спискам! Рига, 1931 год , выборы: «Я белорус и свой голос отдам только за белорусов!» Традиции возвращаются! Поддержим Белорусскую школу в Риге!», - вот еще один призыв голосовать за партию No Sirds Latvijai. На этот раз в столице Латвии.

По словам представителей Белорусского информационного центра в Латвии, основная задача кандидата в депутаты - сделать белорусскую школу средней и получить возможность переехать в отдельное здание.

Резонанс данная кампания не вызвала, однако многие сочли её, как минимум, странной. Партия No sirds Latvijai в Риге получила лишь 0,61%.

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