У коалиции больше нет разногласий по принципам налоговой реформы

У партий правящей коалиции больше нет разногласий по принципам налоговой реформы, и они очень близки к принятию окончательного решения, сказал агентству ЛЕТА министр экономики Арвил Ашераденс после рабочей встречи представителей коалиции с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой.
- Керис об увеличении финансирования здравоохранения: пока это пустые обещания 15 июня 2017 г.
- К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП 14 июня 2017 г.
- Договорились. Ради здравоохранения повысят социальные взносы 14 июня 2017 г.
Окончательные решения премьер-министр Марис Кучинскис представит 26 июня после совещания коалиционных партий.
Сейчас коалиция продвигается к соглашению о большей, чем планировалось ранее, прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН).
В сфере здравоохранения в среду было еще раз подтверждено соглашение о том, что от обязательного платежа за медицинские услуги будут освобождены пенсионеры, школьники, безработные и малообеспеченные жители, отметила министр благосостояния Янис Рейрс.
Как сообщалось, 14 июня партнеры по коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов для увеличения финансирования здравоохранения.Еще по этой теме