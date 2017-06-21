У коалиции больше нет разногласий по принципам налоговой реформы

Арвил Ашераденс
 

Арвил Ашераденс. Фото: Evija Trifanova/LETA

У партий правящей коалиции больше нет разногласий по принципам налоговой реформы, и они очень близки к принятию окончательного решения, сказал агентству ЛЕТА министр экономики Арвил Ашераденс после рабочей встречи представителей коалиции с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой.

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Окончательные решения премьер-министр Марис Кучинскис представит 26 июня после совещания коалиционных партий.

Сейчас коалиция продвигается к соглашению о большей, чем планировалось ранее, прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН).

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В сфере здравоохранения в среду было еще раз подтверждено соглашение о том, что от обязательного платежа за медицинские услуги будут освобождены пенсионеры, школьники, безработные и малообеспеченные жители, отметила министр благосостояния Янис Рейрс.

Как сообщалось, 14 июня партнеры по коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов для увеличения финансирования здравоохранения.

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