Сколько достанется Латвии мест в Европарламенте после ухода Британии из ЕС

После выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) число депутатов в Европарламенте (ЕС) снизится с 751 до 705. Часть мест (46) будет зарезервирована для новых стран-участниц, а часть поделят между остальными членами ЕП.

В среду Европарламент решал, как же поделить оставшиеся места, точнее 14 мест среди 27 стран-участниц. Депутаты считают, что их надо раздать тем, кто недостаточно представлен в этом европейском органе власти. Так, Эстонии достанется еще одно место к нынешним 6-ти.

К сожалению, ни Латвия, ни Литва еще одним депутатом представлена не будет. Нашу страну по-прежнему будут представлять 8 человек, а Литву — 11.

Выгоднее всего уход Британии в этом вопросе для Франции и Испании — к их команде депутатов присоединяться по 3 человека. Таким образом Францию будут представлять уже 79 депутатов, а Испанию, 59. Наибольшее число депутатов в ЕП от Германии — 96 человек, и это число не планируется увеличивать.

Новое разделение депутатских мест еще должны утвердить Евросовет и после сам Парламент, так что вопрос еще будет обсуждаться.

Депутаты отмечают, что все это будет действительно только в случае, если Великобритания действительно выйдет из ЕС.

Что касается общего количества мест в ЕП, то согласно правилам число депутатов в нем не может превышать 750 человек, при этом самое меньшее количество депутатов от одной страны-участницы - 6 человек, а наибольшее — 96. Число депутатов пропорционально населению страны.