Абу Мери хочет следственную комиссию в Сейме для контроля Рижской думы

Руководитель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери намерен обсудить с коллегами создание парламентской комиссии по оценке работы Рижской думы.

Он заявил агентству ЛЕТА, что руководство Рижской думы ввело недемократические ограничения в задавании вопросов депутатами, также звучат подозрения в коррупции. Поэтому у него возникла идея сформировать парламентскую следственную комиссию.

Абу Мери рассмотрит вопрос с депутатами и в правлении «Единства».

Ранее депутаты «Единства» на встрече с министром охраны среды и регионального развития Каспаром Герхардсом призвали его предпринять действия по укреплению демократии в самоуправлениях, в особенности в Рижской думе.