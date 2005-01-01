Сейм утвердил Мартиньша Казакса в совет Банка Латвии

Сейм сегодня утвердил экономиста Мартиньша Казакса в совет Банка Латвии с 1 августа.

За кандидатуру Казакса проголосовали 79 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Восемь депутатов в голосовании воздержались.

Казакс получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете, диплом экономиста в Кембриджском университете, степени магистра и доктора экономики в Лондонском университете. Работал старшим экономистом в Министерстве экономики, преподавателем в Рижской высшей школе экономики, с 2005 года - главным экономистом «Swedbank» в Латвии, был членом комиссии по стратегическому анализу при президенте Латвии, с 1 января 2014 года является членом Совета по фискальной дисциплине.

В совете Банка Латвии сейчас работают Зоя Расмуса, Вита Пилсума, Арвил Саутиньш и Айвар Скопиньш.