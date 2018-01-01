Выход Латвии в 1/4: хоккейный обозреватель сдержал слово и побрился налысо

Известный латвийский хоккейный обозреватель Янис Матулис ранее пообещал: если сборная Латвии на чемпионате в Дании выйдет в четвертьфинал, он побреется налысо. Наша команда именно это и сделала вечером 15 мая, со счетом 1:0 обыграв хозяйку ЧМ-2018 Данию. Уже этим утром на видео Матулис показал, что свое слово сдержал! В социальных сетях болельщики поспешили прокомментировать, что так ему даже лучше! Судите сами!