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Выход Латвии в 1/4: хоккейный обозреватель сдержал слово и побрился налысо

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: Ekrānšāviņš no video

Известный латвийский хоккейный обозреватель Янис Матулис ранее пообещал: если сборная Латвии на чемпионате в Дании выйдет в четвертьфинал, он побреется налысо. Наша команда именно это и сделала вечером 15 мая, со счетом 1:0 обыграв хозяйку ЧМ-2018 Данию. Уже этим утром на видео Матулис показал, что свое слово сдержал! В социальных сетях болельщики поспешили прокомментировать, что так ему даже лучше! Судите сами!

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