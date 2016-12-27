Убийца российского посла в Анкаре сдал экзамен на охранника Эрдогана

Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, застреливший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, успешно сдал экзамены, пытаясь стать охранником президента Турции, но его не приняли на работу из-за короткого срока службы в полиции. Об этом рассказала его сестра Сехер, пишет газета Hurriyet Daily News.
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По ее словам, он не мечтал стать полицейским. «Мой отец умер, когда я была маленькой, мать снова вышла замуж, когда мне исполнилось четыре года. Меня вырастили дед и бабка, потому что мать постоянно работала», - рассказала она.
Сама Сехер училась читать Коран, но не увлеклась этим, ее брат тоже выучился читать и совершал намаз, когда был маленький, но затем, став студентом, он сделался более религиозным. «В полицейской школе он стал молиться по пять раз в день», - отметила сестра террориста.Еще по этой теме
«Он не мечтал стать полицейским и принял это решение для семьи. Сдал экзамен в полицейскую школу.
Мы хотели, чтобы он получил эту работу, потому что это гарантия, к тому же это было дешевле, чем в других школах», - объяснила сестра.
Она опровергла информацию о том, что он учился в частной школе Korfez, спонсируемой движением гюленистов, и о том, что обучение оплачивали какие-то бизнесмены. Зато в этой школе обучалась она сама: «Но тогда это не было FETO (террористическая организация фетхулаистов), я и много моих друзей поступили в школу в 1999 году», - рассказала Сехер.
По словам женщины, в семье Мевлюта никогда принуждали к исполнению религиозных обрядов. «Я знаю, что он употреблял алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или молиться. У нас не такая семья», - добавила она.
Она считает, что он попал под влияние исламистов и отдалился от семьи, в прошлом году она разговаривала с братом не больше пяти раз:
«Я не смотрела видео убийства целиком. Я смотрела без звука, потому что не хотела слышать его голос. Я видела, что он ведет себя странно на этом видео».
«Некоторые говорят, что мы его вырастили таким, но это не так. Он никогда не носил костюм и не знал по-арабски», - утверждает женщина. По ее словам, ему промыли мозги и старались держать подальше от семьи.
Она упомянула человека по имени С., о котором ее брат много говорил и с которым они вместе успешно сдали экзамен, чтобы охранять президента в Анкаре. Этот человек - некий юрист, с которым Алтынташ вместе снимал квартиру. «Но они служили в полиции меньше года, поэтому их не приняли. Но я думают об этом сейчас. К счастью, им не удалось стать телохранителями президента», - добавила она.
Хотя Алтынташ не входил в команду, занимавшуюся личной охраной главы государства, однако участвовал в операциях по обеспечению его безопасности и, по сообщениям турецких СМИ, Алтынташ восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие турецкий лидер.
В словах, которые Алтынташ выкрикивал после убийства посла, опознали исламисткие лозунги террористической организации «Джебхат ан-Нусра».
Организацию исламского оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, власти Турции обвиняют теперь не только в попытке государственного переворота в стране в июле этого года, но и в причастности к убийству российского посла. Хотя в окружении Гюлена обвинения назвали «смехотворными», турецкие следователи указывают, что люди, помогавшие стрелку попасть в школу, были членами FETO, и сам Алтынташ также был из FETO.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что связи Алтынташа указывают на его принадлежность к FETO. «Я должен прямо сказать - эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции», - сообщил турецкий лидер.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выступил с заявлением, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на Карлова являются частью одного плана.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.